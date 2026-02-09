Cina: presentato piano d’azione per rivitalizzare arti teatrali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno presentato un piano d’azione per promuovere l’eredità e lo sviluppo delle arti teatrali nei prossimi tre anni, a partire dal 2026.

Secondo il piano, saranno compiuti sforzi per stimolare innovazione e creatività nei teatri, migliorare in modo significativo la qualità delle produzioni, e realizzare una nuova serie di opere teatrali di eccellenza.

Il piano mira inoltre ad ampliare le fila dei professionisti del settore, favorendo l’emergere costante di giovani talenti di spicco.

Viene anche sottolineata l’importanza di istituire un solido meccanismo di sostegno, guida e coordinamento per le creazioni teatrali, insieme a un marcato miglioramento dell’ecosistema dell’industria.

Il piano d’azione delinea misure quali il sostegno allo sviluppo delle compagnie teatrali, il rafforzamento dell’efficacia dei sistemi di valutazione e finanziamento delle produzioni, il consolidamento dell’eredità delle arti teatrali, e la promozione della loro diffusione presso il pubblico.

Il piano è stato emanato congiuntamente dal Dipartimento informazioni del Comitato centrale del Partito comunista cinese, dal ministero dell’Istruzione, dal ministero delle Finanze, dal ministero della Cultura e del Turismo, e dalla Federazione cinese dei circoli letterari e artistici.

(ITALPRESS).