PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente e la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma hanno pubblicato congiuntamente un piano volto a migliorare il monitoraggio eco-ambientale durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale cinese (2026-2030).

Il piano punta a compiere progressi significativi nella realizzazione di un moderno sistema di monitoraggio eco-ambientale entro il 2030 e definisce cinque compiti chiave e sei grandi progetti per il periodo.

Secondo il documento, la Cina mira a completare sostanzialmente una rete integrata di monitoraggio eco-ambientale, potenziando le capacità di controllo e allerta tempestiva per i nuovi inquinanti, i metalli pesanti e i rischi ecologici, nonché conseguendo progressi decisivi nelle tecnologie fondamentali di monitoraggio.

(ITALPRESS).