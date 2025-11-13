PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il premier cinese Li Qiang parteciperà alla 24esima riunione del Consiglio dei capi di governo degli Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), che si terrà a Mosca il 17 e 18 novembre, su invito del primo ministro russo Mikhail Mishustin, ha annunciato giovedì un portavoce del ministero degli Esteri cinese.
Li effettuerà una visita ufficiale in Zambia il 19 e 20 novembre su invito del governo della Repubblica dello Zambia, ha riferito il portavoce.
Il premier cinese parteciperà inoltre al 20esimo Vertice del G20 a Johannesburg dal 21 al 23 novembre, su invito del governo della Repubblica del Sudafrica, ha aggiunto il portavoce.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]