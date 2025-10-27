KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato lunedì che la Cina è pronta a collaborare con l’Unione Europea per promuovere la risoluzione delle questioni legate alla cooperazione economica e commerciale sulla base dell’uguaglianza e del rispetto reciproco, attraverso il dialogo, la consultazione, nonché la reciproca comprensione e disponibilità a venirsi incontro.

Li ha rilasciato le dichiarazioni durante un incontro con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a margine dei vertici dei leader sulla cooperazione dell’Asia orientale.

(ITALPRESS).