KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il rapporto tra Cina e Unione Europea (UE) si trova attualmente di fronte sia a opportunità di sviluppo sia a nuove sfide, che richiedono a entrambe le parti di mantenere le relazioni sulla strada giusta, ha dichiarato lunedì il premier cinese Li Qiang.

Li ha rilasciato le dichiarazioni durante un incontro con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a margine dei vertici dei leader sulla cooperazione dell’Asia orientale. Li ha inoltre aggiunto che la Cina è disposta a collaborare con l’UE per implementare ulteriormente il consenso raggiunto tra le due parti.

(ITALPRESS).