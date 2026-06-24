Cina: premier Li, Paese continuerà a partecipare a governance globale su IA

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha dichiarato che la Cina continuerà a partecipare alla governance globale in materia di intelligenza artificiale (IA) e in altri settori in modo responsabile e costruttivo.

Li ha formulato queste osservazioni durante il discorso tenuto alla sessione plenaria di apertura della 17esima Riunione annuale dei nuovi campioni, nota anche come Summer Davos, nella città costiera di Dalian, nel nord-est della Cina.

La Cina collaborerà con le parti interessate per rafforzare i quadri e le norme istituzionali, migliorando l’efficacia della regolamentazione e disinnescando con decisione i potenziali rischi, ha affermato.

Sebbene l’IA abbia aumentato in modo significativo l’efficienza dell’innovazione, i rischi legati a una perdita di controllo tecnologico e a deviazioni etiche sono diventati più evidenti, ha affermato, avvertendo che, se la governance non riuscisse a tenere il passo, le conseguenze potrebbero essere gravi.

(ITALPRESS).