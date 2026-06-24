Cina: premier Li, “Opportunità della Cina 2.0” può potenziare imprese globali

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS9 – Per le imprese di tutto il mondo, il concetto di “Opportunità della Cina 2.0” rappresenta un potenziamento globale guidato dall’innovazione e un insieme di prospettive di investimento ad alto rendimento, ha dichiarato oggi il primo ministro cinese Li Qiang.
Secondo Li, alcuni avrebbero espresso preoccupazione per i progressi della Cina nel campo dell’innovazione tecnologica e industriale, promuovendo persino la narrativa di un cosiddetto “Shock cinese 2.0”, che descrive lo sviluppo del Paese come uno shock per l’economia globale.
“Per lo sviluppo globale, il concetto di ‘Opportunità della Cina 2.0’ implica un accesso più ampio alle tecnologie avanzate, nonché una più ampia distribuzione dei benefici di sviluppo”, ha affermato Li.
Li ha formulato queste osservazioni durante il discorso tenuto alla sessione plenaria di apertura della 17esima Riunione annuale dei nuovi campioni, nota anche come Summer Davos, nella città costiera di Dalian, nel nord-est della Cina.
(ITALPRESS).