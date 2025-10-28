Cina: premier Li, Area libero scambio 3.0 con ASEAN porta nuove opportunità cooperazione

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Martedì il premier cinese Li Qiang ha dichiarato che l’aggiornamento dell’Area di libero scambio Cina-ASEAN 3.0 segna una nuova opportunità di espandere e accrescere la cooperazione economica e commerciale bilaterale.

Li ha espresso tali osservazioni al 28esimo vertice Cina-ASEAN che si è tenuto martedì mattina a Kuala Lumpur. Prima del vertice, Li e il primo ministro malese Anwar Ibrahim hanno assistito alla firma del protocollo di aggiornamento dell’Area di libero scambio Cina-ASEAN 3.0.

(ITALPRESS).