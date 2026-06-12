Cina: Pechino, Zhongguancun vetrina dell’innovazione (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale mostra un cuore artificiale maglev presso il Centro espositivo di Zhongguancun a Pechino, capitale della Cina, il 10 giugno 2026. Zhongguancun, la “Silicon Valley” cinese, è all’avanguardia nell’innovazione. Negli ultimi anni, Pechino ha usato questo luogo come banco di prova per nuove riforme, introducendo politiche pilota, migliorando l’ambiente imprenditoriale e promuovendo un ecosistema favorevole alle industrie emergenti.

-Foto Xinhua-

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