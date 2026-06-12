Libia, 15 arresti per traffico di esseri umani

TRIPOLI (LIBIA)(ITALPRESS) – La Direzione della Sicurezza di Tripoli ha arrestato quindici migranti irregolari appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani e a gravi violazioni dei diritti umani, cogliendoli in flagranza di reato. E secondo quanto riportato dall’Ufficio del Procuratore Generale libico in un comunicato su Facebook, il gruppo coordinava operazioni di immigrazione clandestina con reti attive nei paesi del Mediterraneo e della regione del Sahel e dell’Africa subsahariana, e tratteneva alcuni migranti per estorcere denaro ai familiari.

Tra gli arrestati figura Mohamed Konde, cittadino della Guinea. Il pubblico ministero ha disposto la custodia cautelare per tutti gli indagati e ha ordinato la cattura di altri membri del sodalizio criminale, sia libici che stranieri.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).