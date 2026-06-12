Italia-Libia, incontro per rafforzare la cooperazione sulla sicurezza marittima

TRIPOLI (LIBIA)(ITALPRESS) – L‘Amministrazione generale della sicurezza costiera libica e una delegazione italiana, comprendente l’addetto alla sicurezza italiano e il capo del team tecnico della Guardia di Finanza, hanno tenuto a Tripoli un incontro tecnico per rafforzare la prontezza e le capacità degli operatori costieri attraverso programmi di formazione specializzata, manutenzione di imbarcazioni e fornitura di pezzi di ricambio.

Secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione della sicurezza costiera su Facebook, il meeting rientra nel quadro degli accordi bilaterali per consolidare la sicurezza marittima comune e migliorare l’efficienza delle forze di sicurezza libiche nell’affrontare le sfide attuali.

– foto di repertorio ufficio stampa Guardia di Finanza –

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