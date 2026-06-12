Nature Index: Cina si conferma primo contributore mondiale a ricerca di qualità

LONDRA (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si conferma il principale contributore mondiale alla ricerca scientifica di alta qualità, secondo la classifica Research Leaders 2026 del Nature Index, pubblicata mercoledì.

L’ultima classifica ha mostrato che la produzione scientifica della Cina è aumentata del 22,4% tra il 2024 e il 2025, rendendola l’unico Paese tra i primi 10 al mondo a registrare una crescita a doppia cifra.

Gli Stati Uniti si trovano al secondo posto, seguiti dalla Germania.

Nei sette principali ambiti disciplinari monitorati dall’indice, la Cina si è classificata al primo posto nelle scienze fisiche, nella chimica, nelle scienze biologiche, nelle scienze applicate e nelle scienze della Terra e ambientali. Gli Stati Uniti hanno primeggiato nelle scienze della salute e in quelle sociali.

L’Accademia cinese delle scienze ha mantenuto la sua posizione di primo istituto di ricerca al mondo, classificandosi al primo posto in tutti gli ambiti disciplinari, ad eccezione delle scienze della salute e sociali. Nove istituzioni cinesi sono state inserite tra le prime 10 al mondo, rispetto alle otto dell’edizione precedente.

Il Nature Index, che misura la produzione scientifica di alta qualità sulla base delle pubblicazioni sulle principali riviste internazionali, quest’anno ha ampliato la propria copertura includendo 17 riviste di scienze applicate, una conferenza e 15 riviste di scienze sociali.

“Grazie all’ampliamento della copertura disciplinare e a una metodologia ricalibrata, il Nature Index offre ora una visione più completa e precisa della produzione scientifica di alta qualità”, ha dichiarato Simon Baker, caporedattore del Nature Index.

“In termini di risultati, continuiamo a registrare ottime prestazioni da parte della Cina”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).