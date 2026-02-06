TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 5 febbraio 2026, mostra delle navi che caricano container in un molo per container del porto di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Nel 2025, il traffico merci del commercio estero nel porto ha raggiunto i 381,56 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,59% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]