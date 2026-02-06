TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 5 febbraio 2026, mostra un molo per container del porto di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Nel 2025, il traffico merci del commercio estero nel porto ha raggiunto i 381,56 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,59% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
