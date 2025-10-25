Cina: porto Shanghai ha esportato oltre 2 mln di veicoli da gennaio a settembre

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il Porto di Shanghai ha esportato 2,05 milioni di veicoli nei primi tre trimestri del 2025, facendo segnare un aumento del 15% su base annua e rappresentando oltre un terzo del totale delle esportazioni di automobili della Cina durante il periodo, secondo quanto riferito dalle Dogane di Shanghai.

L’area portuale di Waigaoqiao, situata nella Pudong New Area della città, ha gestito annualmente oltre 1 milione di esportazioni di veicoli per quattro anni consecutivi.

I dati doganali mostrano che le esportazioni attraverso il terminal automobilistico internazionale di Haitong – uno dei più grandi terminal cinesi per l’auto-export e il più grande impianto “ro-ro” (roll-on/roll-off) al mondo per l’importazione ed esportazione di veicoli – hanno superato la cifra record di 1,1 milioni di unità, con un incremento del 14,2% su base annua. Oltre il 60% di queste esportazioni riguardava veicoli a nuova energia.

Attualmente, il terminal opera su rotte verso 289 porti in 131 Paesi e regioni, con una media da due a tre navi ro-ro al giorno che trasportano veicoli made in China verso i mercati globali.

