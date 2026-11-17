QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea, scattata il 17 novembre 2026, mostra alcune navi da carico ormeggiate presso un terminal automatizzato del porto di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Il porto ha costantemente potenziato la propria rete di rotte marittime che collegano le economie dell’APEC, contribuendo a un aumento delle importazioni e delle esportazioni di merci dall’inizio dell’anno. Attualmente, il porto di Qingdao gestisce quasi 240 rotte commerciali internazionali, di cui circa il 60% coinvolge le economie dell’APEC, favorendo scambi commerciali più agevoli ed efficienti tra la Cina e i suoi partner dell’APEC.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)