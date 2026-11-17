MILANO (ITALPRESS) – Per l’Italia è indispensabile definire una strategia di lungo termine per il rilancio delle opere pubbliche che vada oltre la scadenza del Pnrr. A lanciare l’appello è l’Amministratore Delegato di Webuild, Pietro Salini, in un’intervista al Sole 24 Ore, sottolineando che “le infrastrutture sono sempre più al centro dell’agenda politica degli Stati: chi ha reti moderne è più competitivo e più sicuro”. “Chi programma attrae investimenti, chi rinvia perde competitività”, rimarca il manager, spiegando che “è una partita di sistema e l’Italia ha tutte le carte per vincerla”.

Il settore delle costruzioni in Italia vale circa il 12% del PIL, con un moltiplicatore economico compreso tra 1,5 e 2,7 euro per ogni euro investito. Ricordando che tra il 2008 e il 2016 il Paese ha perso circa 600mila occupati e 130mila imprese a causa del blocco degli investimenti, Salini propone un “Piano Italia Infrastrutture a dieci anni: poche priorità ad alto impatto e risorse certe”. L’AD precisa inoltre che “anche la difesa, oggi la voce di investimento pubblico che cresce di più, passa dalle infrastrutture: ferrovie, porti e reti a duplice uso, civile e militare”. Sul piano internazionale, Webuild registra da inizio anno ordini per 11,1 miliardi di euro, con oltre il 60% dei ricavi generato all’estero, dove “ogni commessa nel mondo porta lavoro a centinaia di PMI italiane”. “Sulle opere in corso servono risorse per cassa, non nuovo deficit”.

Analizzando la manovra economica, Salini rileva come sia necessario garantire la continuità dei cantieri e la liquidità delle imprese. Dove si gioca la partita? “Due punti chiave, di buon senso. Il primo: per le opere in corso servono risorse disponibili per cassa, non solo autorizzate in bilancio, per pagare i lavori eseguiti e continuare a costruire. Il secondo: creare le condizioni per proseguire la stagione positiva di investimenti in grandi opere, con una pianificazione certa. Un’opera richiede oltre dieci anni dal progetto alla realizzazione. Se non prevediamo ora le risorse, il sistema industriale si disperde. Dobbiamo lavorare tutti insieme, con spirito costruttivo, affinchè le imprese possano continuare a consegnare le opere. Mancano ancora le rimodulazioni per le opere in corso, cioè la ridistribuzione delle risorse tra gli interventi: è il passaggio che dà certezza ai lavori già avviati, consente di realizzarli nei tempi e completa la manovra. Poi – evidenzia – una revisione prezzi adeguatamente finanziata e, soprattutto, un programma di nuove opere con risorse certe e programmazione pluriennale, su cui le stazioni appaltanti possano lanciare nuove gare. Si può fare restando dentro le regole europee: pagare i lavori già eseguiti costa cassa, non nuovo deficit”. La tutela del settore è decisiva anche sul fronte occupazionale: nei cantieri italiani di Webuild lavorano circa 22mila persone, all’interno di una filiera complessiva che conta 1,7 milioni di addetti. “Più industria significa più occupazione, e più occupazione più welfare”, sintetizza Salini.

Salini fa infine il punto sull’Offerta Pubblica di Scambio obbligatoria su Trevi, di cui Webuild è primo azionista con il 44,99% del capitale. “L’offerta obbligatoria, con un premio del 49% rispetto al prezzo del 26 giugno 2026, si chiude il prossimo 20 novembre”, ricorda l’AD, aggiungendo che “l’obiettivo è far crescere Trevi nel gruppo”. Per Salini, “Trevi è un’eccellenza italiana nelle fondazioni speciali e nelle tecnologie geotecniche: il nostro impegno è valorizzarle, con un nuovo percorso di crescita”.

– foto Ipa Agency –

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