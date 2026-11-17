YICHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dipendente esegue operazioni di saldatura presso un’azienda nel distretto di Yuanzhou, città di Yichun, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 17 novembre 2026. Yuanzhou ha sviluppato una filiera industriale di nuovi materiali per la produzione di batterie al litio, che comprende i settori dei sali di litio, dei materiali per elettrodi, della produzione di celle per batterie, dei componenti delle batterie e del riciclo delle batterie dismesse. Nei primi tre trimestri di quest’anno, le imprese coinvolte nella filiera industriale hanno registrato ricavi complessivi pari a 5,297 miliardi di yuan (circa 794,65 milioni di dollari statunitensi).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)