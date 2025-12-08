PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 dicembre 2025, mostra delle navi cargo nel porto di Qianwan a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Il commercio estero di beni della Cina ha mantenuto una forte resilienza con una crescita costante nei primi undici mesi del 2025, nonostante i venti contrari esterni, hanno mostrato lunedì i dati ufficiali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]