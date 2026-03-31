Cina: portavoce, scambi tra organi legislativi sono parte importante di rapporti con Ue

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli scambi tra organi legislativi sono una parte importante delle relazioni tra Cina e Unione Europea, ha affermato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha formulato il commento rispondendo a una domanda su un gruppo di legislatori dell’Unione Europea in viaggio a Pechino e Shanghai dal 31 marzo al 2 aprile, che costituisce la prima delegazione di questo tipo in Cina negli ultimi otto anni.

Mao ha affermato che la delegazione della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha iniziato la sua visita in Cina il 31 marzo, su invito della Commissione per gli affari legislativi del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo.

“Riteniamo che questa visita rafforzerà gli scambi e la cooperazione tra i due organi legislativi, approfondirà la conoscenza e la comprensione della Cina da parte del Parlamento europeo e favorirà uno sviluppo sano e stabile delle relazioni tra Cina e UE”, ha dichiarato la portavoce.

(ITALPRESS).