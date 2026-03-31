PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si rammarica profondamente per i danni causati ai reperti culturali e ai siti storici dell’Iran durante la guerra in corso e sollecita tutte le parti coinvolte, in particolare Stati Uniti e Israele, a cessare immediatamente e completamente le operazioni militari, ha affermato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha formulato queste osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda dei media.

Il patrimonio culturale mondiale è un prezioso tesoro per tutta l’umanità, ha affermato Mao, aggiungendo che la Cina esorta tutte le parti ad avviare quanto prima dialogo e negoziati e a porre rapidamente fine a una guerra che non avrebbe mai dovuto scoppiare.

(ITALPRESS)-