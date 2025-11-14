Cina: portavoce Esteri, preoccupati per recenti mosse militari e di sicurezza Giappone

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina è profondamente preoccupata per le recenti mosse del Giappone in ambito militare e di sicurezza, ha dichiarato venerdì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.

Lin ha rilasciato tali osservazioni durante un regolare briefing stampa, quando gli è stato chiesto di commentare le dichiarazioni della premier giapponese Sanae Takaichi in parlamento riguardo ai principi del Giappone di non possedere, produrre o introdurre armi nucleari nel proprio territorio.

Takaichi è rimasta vaga e ambigua nella sua posizione sui tre principi non nucleari, lasciando intendere la possibilità di abbandonarli, ha detto Lin, aggiungendo che ciò rivela pienamente il cambiamento significativo e negativo di politica da parte del Giappone e invia un segnale pericoloso alla comunità internazionale.

