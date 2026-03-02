Cina: portavoce Esteri, lutto per connazionale morto nel conflitto militare a Teheran

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un cittadino cinese è morto a Teheran nel conflitto militare, ha dichiarato lunedì la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning durante un regolare briefing con la stampa.
“Piangiamo per questa vita perduta ed esprimiamo sincere condoglianze alle persone in lutto”, ha aggiunto la portavoce.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]