PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina condivide sempre i risultati dell’innovazione con il resto del mondo ed è impegnata a portare i benefici della scienza e della tecnologia a tutta l’umanità. Lo ha dichiarato mercoledì una portavoce del ministero cinese degli Esteri.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, quando le è stato chiesto come la Cina vede il proprio ruolo nell’innovazione scientifica e tecnologica globale.

Secondo notizie dei media, la Cina è entrata per la prima volta lo scorso anno nella top 10 dell’Indice globale dell’innovazione, e il nuovo anno ha già visto emergere ulteriori risultati innovativi nel Paese. Allo stesso tempo, il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia sta ampliando il divario tecnologico che interessa i Paesi in via di sviluppo.

Mao ha affermato che l’ultimo anno ha visto una profonda integrazione tra tecnologia e industria e il rapido emergere di risultati innovativi in Cina. Guardando al futuro, l’innovazione diventerà il principale motore che guida lo sviluppo di alta qualità del Paese, ha aggiunto la funzionaria.

La portavoce ha osservato che le raccomandazioni per la formulazione del 15esimo Piano quinquennale menzionano l'”innovazione” 61 volte, collocando l’innovazione scientifica e tecnologica al centro dello sviluppo complessivo della nazione.

Pur rafforzando il proprio sviluppo attraverso l’innovazione, la Cina condivide sempre i risultati innovativi con il resto del mondo ed è impegnata a portare i benefici della scienza e della tecnologia a tutta l’umanità, ha aggiunto Mao.

Sottolineando che le strutture scientifiche cinesi su larga scala, come il radiotelescopio FAST, sono aperte al mondo intero, Mao ha affermato che la Cina è impegnata nella cooperazione internazionale nell’esplorazione delle profondità marine e dello spazio profondo. Inoltre, tecnologie cinesi per la sussistenza, come il riso ibrido, l’acquacoltura e la tecnologia juncao, hanno aiutato i Paesi in via di sviluppo a uscire dalla povertà.

“Abbiamo anche avviato l’Iniziativa per la governance globale dell’IA, che promuove un ambiente internazionale aperto, equo e non discriminatorio per l’innovazione”, ha aggiunto la funzionaria.

La Cina continuerà ad agire nello spirito di apertura e cooperazione, a opporsi alle barriere tecnologiche, a ridurre il divario scientifico e tecnologico e a promuovere la condivisione dei risultati dell’innovazione a beneficio dello sviluppo e della prosperità globali, ha dichiarato Mao.

