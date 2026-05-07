Bilaterale Egitto-Emirati, al-Sisi ad Abu Dhabi: focus sulla sicurezza regionale

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, ha effettuato oggi una visita negli Emirati Arabi Uniti, dove ha incontrato il presidente, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Secondo la Presidenza della Repubblica araba d’Egitto, il leader emiratino ha accolto al-Sisi all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, prima di un incontro bilaterale e di un pranzo di lavoro che hanno confermato la solidità dei rapporti tra i due Paesi.

Nel corso dei colloqui, al-Sisi ha ribadito la piena solidarietà dell’Egitto agli Emirati nel contesto regionale, sottolineando il sostegno alla loro sicurezza e stabilità e la ferma condanna delle recenti aggressioni contro la sovranità emiratina. Il presidente egiziano ha inoltre evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni e favorire soluzioni pacifiche alle crisi regionali. Da parte sua, Mohammed bin Zayed ha espresso apprezzamento per il livello di coordinamento con Il Cairo, confermando l’impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. I due leader hanno infine discusso il potenziamento delle relazioni economiche e degli investimenti, oltre al coordinamento sulle principali questioni regionali, con l’obiettivo di sostenere stabilità e sicurezza.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).