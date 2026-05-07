PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato una forte crescita sia nel numero sia nel valore delle operazioni di pagamento effettuate da visitatori stranieri durante i cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, che si sono conclusi martedì, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.

Secondo la Banca popolare cinese, la banca centrale del Paese, durante il periodo festivo il numero e il valore di queste transazioni sono aumentati rispettivamente del 45,15% e del 36,96% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La crescita dei pagamenti effettuati da persone provenienti dall’estero risulta in linea con il forte aumento degli arrivi esenti da visto. Secondo i dati ufficiali, durante le festività i viaggi di cittadini stranieri da e verso la Cina sono cresciuti raggiungendo gli 1,26 milioni, con un incremento del 12,5% rispetto all’anno precedente. Tra gli ingressi nel Paese, 436.000 hanno goduto dell’esenzione dal visto, in aumento del 14,7%.

I dati della banca centrale mostrano inoltre che, durante i cinque giorni di vacanza, il colosso cinese dei pagamenti con carta China UnionPay e la società di compensazione dei pagamenti online NetsUnion Clearing Corporation hanno gestito quasi 28,94 miliardi di transazioni, per un valore complessivo di 7.850 miliardi di yuan, pari a 1.140 miliardi di dollari USA. I dati segnano aumenti rispettivamente del 23,45% e del 2,74% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).