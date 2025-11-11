Cina: portavoce Esteri, il Paese ha fornito aiuti umanitari alle Filippine

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina ha fornito assistenza in denaro e aiuti di emergenza alle Filippine e spera che le persone colpite dai recenti tifoni possano ricostruire presto le proprie case, ha dichiarato martedì un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Le Filippine sono state recentemente colpite da diversi tifoni, che hanno causato numerose vittime e ingenti danni materiali.

“Piangiamo le vite perdute ed esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari o che hanno persone scomparse a causa dei tifoni”, ha detto il portavoce Lin Jian durante una conferenza stampa quotidiana.

Ha aggiunto che alcune province cinesi stanno inoltre fornendo aiuti alle Filippine attraverso i canali di cooperazione tra province gemellate.

“Auguriamo alle persone colpite di riprendersi dal disastro e di ricostruire le proprie case al più presto”, ha detto.

