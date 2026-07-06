PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I prodotti che soddisfano le esigenze dei consumatori, sono di buona qualità e hanno prezzi contenuti riscuoteranno naturalmente successo, e la struttura degli scambi commerciali tra Cina ed Europa è un risultato naturale determinato dalla domanda di mercato e basato su vantaggi complementari. Lo ha dichiarato oggi una portavoce del ministero cinese degli Esteri.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a notizie secondo cui i prodotti fabbricati in Cina, come condizionatori, ventilatori e ombrelloni multifunzionali per prevenire colpi di calore e rinfrescarsi, sono molto richiesti dai cittadini europei.

I fatti hanno dimostrato che nel commercio tra Cina ed Europa i consumatori hanno tratto benefici e i fornitori hanno ricavato profitti, ha affermato Mao, aggiungendo che è impossibile imporre acquisti e vendite: si tratta invece di uno scambio bidirezionale che porta vantaggi a entrambe le parti.

(ITALPRESS).