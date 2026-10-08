Cina: portavoce, candidatura Song Li a OMS conferma sostegno al multilateralismo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La candidatura della dottoressa Song Li per la carica di direttrice generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, presentata dalla Cina, dimostra il fermo sostegno del Paese al multilateralismo e all’organizzazione stessa. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing regolare con la stampa in risposta a una domanda sull’argomento.

L’Oms è un’agenzia delle Nazioni Unite specializzata in ambito sanitario e svolge un ruolo di guida e coordinamento nella governance sanitaria globale, ha dichiarato Mao.

In un momento in cui il multilateralismo sta affrontando delle sfide e c’è ancora molto da fare per promuovere la salute globale, il ruolo del direttore generale dell’OMS è particolarmente importante per guidare l’organizzazione attraverso nuovi cambiamenti e nuove circostanze verso uno sviluppo stabile e duraturo, ha dichiarato.

La candidatura della dottoressa Song presentata dalla Cina riflette la volontà del Paese di collaborare con tutte le parti per promuovere congiuntamente la creazione di una comunità globale per la salute di tutti e dimostra il fermo sostegno della Cina al multilateralismo e all’OMS, ha dichiarato Mao.

“Riteniamo che, se la dottoressa Song sarà eletta direttrice generale dell’organizzazione, aiuterà quest’ultima a svolgere un ruolo più attivo nel migliorare la salute e il benessere di tutta l’umanità”, ha affermato la portavoce.

(ITALPRESS).