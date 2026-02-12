Cina: politica pro-consumi stimolerà spese durante Festa di primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno varato una serie di misure politiche per sbloccare il potenziale dei consumi durante le vacanze per la Festa di primavera, mentre la domanda interna rimane un motore chiave della crescita economica.

I governi locali hanno stanziato 2,05 miliardi di yuan (circa 295,23 milioni di dollari) di fondi per portare benefici diretti al pubblico attraverso voucher di consumo, sussidi e denaro contante durante il periodo di vacanza di nove giorni a partire dal 15 febbraio, come dichiarato mercoledì da un funzionario.

L’iniziativa, finalizzata a stimolare le spese durante le feste, si concentra su sei ambiti chiave: ristorazione, alloggi, trasporti, turismo, shopping e intrattenimento, ha dichiarato in una conferenza stampa il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping.

Misure specifiche includono la promozione di cene festive e banchetti di ricongiungimento, sconti su elettrodomestici e ristrutturazioni domestiche, aumento della capacità di trasporto, organizzazione di eventi culturali e turistici e introduzione di promozioni per lo shopping nei principali distretti commerciali insieme a sconti sui biglietti del cinema, secondo il ministero del Commercio (MOC).

È stata posta una forte enfasi sull’ampliamento dei programmi di trade-in dei beni di consumo, sull’aumento dei sussidi e sull’incremento delle vendite nei negozi al dettaglio fisici.

In vista della Festa di primavera, che quest’anno cade il 17 febbraio, la Cina ha inaugurato il suo evento annuale di shopping online per i prodotti festivi. Giunto al suo sesto anno consecutivo, l’evento è iniziato il 19 gennaio e ha già mostrato un significativo slancio, con le vendite al dettaglio online a livello nazionale che hanno raggiunto 989,73 miliardi di yuan all’8 febbraio, ha dichiarato in conferenza stampa il funzionario del MOC Yang Mu.

Il festival di quest’anno evidenzia l’integrazione di attività online e offline, sfruttando mostre basate sul cloud, dirette streaming e interazioni digitali per creare un’esperienza fluida di shopping.

Il consumo di servizi online continua a crescere. Ad esempio, i servizi di ristorazione e turismo online sono aumentati rispettivamente dell’11,5% e del 5,3% su base annua, secondo i dati del MOC.

Regioni come Jiangsu, Sichuan e Liaoning hanno collaborato con marchi locali storici e piattaforme di e-commerce per offrire prodotti speciali come il ricamo di Suzhou e il tè biologico.

Le vendite di prodotti tradizionali cinesi, come i cheongsam e gli articoli artigianali, sono aumentate rispettivamente del 179,7% e del 55,9%, riflettendo il crescente interesse dei consumatori per i prodotti culturali.

La festa funge anche da ponte per il commercio transfrontaliero introducendo prodotti globali e condividendo con il mondo le tradizioni della Festa di primavera cinese e prodotti speciali. Nella sede principale del Gansu, in collaborazione con regioni come Ningxia, Hunan e Shanghai, sono presentate importazioni da Paesi arabi e africani insieme a specialità locali inviate all’estero, rafforzando i legami tra mercati nazionali e internazionali.

La Festa di primavera, la più importante festività tradizionale della Cina, è tipicamente una stagione di punta per le spese dei consumatori, guidata da ricongiungimenti familiari, viaggi, ristorazione, intrattenimento e acquisti di regali.

