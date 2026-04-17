Cina: PIL in aumento del 5% nel primo trimestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto del 5% su base annua nel primo trimestre del 2026, 0,5 punti percentuali più velocemente rispetto al quarto trimestre del 2025, hanno mostrato ieri i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs).

Il Pil del Paese ha raggiunto i 33.400 miliardi di yuan (circa 4.870 miliardi di dollari) in questo periodo, hanno mostrato i dati dell’Nbs.

Nel primo trimestre “la crescita della produzione e dell’offerta è accelerata, la domanda di mercato ha continuato a migliorare, l’occupazione è rimasta generalmente stabile, i prezzi di mercato sono moderatamente risaliti e lo sviluppo di alta qualità è avanzato con un nuovo slancio positivo”, ha affermato l’Nbs in una nota. “L’economia nazionale ha registrato un buon avvio, con lo sviluppo che ha mostrato maggiore resilienza e vitalità”.

Il Pil della Cina è cresciuto del 5% su base annua lo scorso anno. Il Paese ha fissato per il 2026 un obiettivo di crescita del 4,5-5% e punterà a risultati ancora migliori nella pratica.

(ITALPRESS).