Italia e Marocco rafforzano la cooperazione nel settore dell’acqua

ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco, Pasquale Salzano, ha partecipato ieri a Rabat alla cerimonia di lancio del programma di sostegno alla Politica Nazionale dell’Acqua del Marocco, realizzato nell’ambito dell’iniziativa Team Europe, alla presenza del Ministro dell’Equipaggiamento e dell’Acqua del Regno del Marocco, Nizar Baraka, e degli Ambasciatori dell’Unione europea, della Francia e della Germania in Marocco. Lo annuncia oggi l’ambasciata d’Italia a Rabat in una nota.

Il programma mobilita risorse per circa 3,7 miliardi di dirham, pari a circa 350 milioni di euro, combinando sovvenzioni dell’Unione europea e finanziamenti concessionali messi a disposizione da tre istituzioni finanziarie europee di sviluppo: la Cassa Depositi e Prestiti italiana, l’Agence Française de Développement (AFD) e la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) tedesca.

L’iniziativa accompagnerà il Marocco nel rafforzamento della gestione sostenibile delle risorse idriche, nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico e nella prevenzione dei rischi legati alla siccità e agli eventi meteorologici estremi. Il programma sosterrà inoltre il rafforzamento delle politiche pubbliche nel settore dell’acqua, favorendo lo scambio di competenze ed esperienze tra partner europei e marocchini.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Salzano ha sottolineato come la sicurezza idrica rappresenti oggi una componente essenziale della sicurezza economica, alimentare e ambientale delle società mediterranee. Ha inoltre ricordato che il settore dell’acqua rientra tra gli ambiti prioritari di cooperazione individuati dal Piano Mattei, che attribuisce particolare importanza alla sicurezza idrica e alla resilienza climatica quali fattori di sviluppo sostenibile e stabilità.

“L’Italia è orgogliosa di contribuire, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, a un programma che sostiene gli sforzi del Marocco per una gestione sempre più sostenibile e resiliente delle risorse idriche. Acqua, clima e sviluppo sono oggi sfide strettamente connesse che richiedono partenariati concreti, fondati sulla fiducia, sul trasferimento di competenze e sulla condivisione di obiettivi comuni”, ha dichiarato l’Ambasciatore Salzano.

L’iniziativa conferma la qualità del partenariato tra Italia e Marocco e il comune impegno a favore dello sviluppo sostenibile, della resilienza climatica e della prosperità condivisa nel Mediterraneo.

– foto ambasciata d’Italia in Marocco –

(ITALPRESS).