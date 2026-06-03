Completato ad Arbatax il maxi jacket Saipem per il Mar Nero, Cani “Grande soddisfazione”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Come Assessorato dell’Industria e come Regione Sardegna esprimiamo grande soddisfazione per il completamento, presso il cantiere Saipem di Arbatax, del jacket destinato al progetto internazionale Neptun Deep Gas Development nel Mar Nero, in Romania. La realizzazione di una struttura di tali dimensioni e complessità tecnologica rappresenta un risultato di straordinaria rilevanza industriale e conferma il valore strategico del polo produttivo ogliastrino, nonché l’elevato livello di professionalità, competenze tecniche e capacità operative presenti in Sardegna”. Così l’assessore dell’Industria Emanuele Cani, commentando la notizia dell’avvio delle operazioni di carico sulla nave cargo che trasporterà il manufatto nel Mar Nero. “Il completamento di una delle più grandi strutture offshore mai costruite nel cantiere di Arbatax costituisce motivo di orgoglio per l’intera Sardegna. Si tratta di un’importante attestazione della competitività del nostro sistema industriale e della qualità del lavoro svolto da maestranze, tecnici e imprese impegnati nella realizzazione di opere altamente specializzate”, dichiara l’assessore Cani. L’intervento consolida il ruolo della Sardegna all’interno delle principali filiere infrastrutturali internazionali e dimostra come il patrimonio industriale dell’Isola sia in grado di contribuire concretamente alla realizzazione di progetti strategici per l’approvvigionamento energetico europeo.

“Questa commessa conferma la capacità della Sardegna di attrarre e sviluppare attività produttive ad alto valore aggiunto, generando ricadute positive in termini occupazionali, di crescita delle competenze e di sviluppo economico dei territori. La Regione continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la competitività del sistema industriale sardo e a valorizzarne le eccellenze”, conclude l’assessore. L’Assessorato dell’Industria rivolge il proprio plauso a tutti i lavoratori e alle professionalità coinvolte nel progetto, riconoscendone il contributo determinante al raggiungimento di questo importante traguardo.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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