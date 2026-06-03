OCSE, per l’economia del Marocco crescita al 5% nel 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’economia marocchina dovrebbe accelerare la propria crescita al 5% nel 2026, dopo il 4,6% registrato nel 2025, secondo le ultime previsioni pubblicate dall’OCSE nel rapporto sulle prospettive economiche mondiali. Secondo l’organizzazione internazionale, la dinamica positiva sarà sostenuta principalmente dal recupero del settore agricolo, favorito da una campagna agricola più favorevole, e dalla prosecuzione dei grandi programmi infrastrutturali avviati dal Regno, che continuano a stimolare gli investimenti e la domanda interna.

L’OCSE sottolinea tuttavia che il contesto internazionale resta caratterizzato da tensioni geopolitiche e dall’aumento dei prezzi dell’energia, fattori che potrebbero esercitare pressioni sull’inflazione e sui conti con l’estero. Sul fronte monetario, l’organizzazione ritiene che il ritorno di alcune pressioni inflazionistiche non lasci spazio a ulteriori allentamenti della politica monetaria. Di conseguenza, la banca centrale marocchina, Bank Al-Maghrib, dovrebbe mantenere il tasso di riferimento al 2,25% nel periodo 2026-2027.

Le previsioni indicano inoltre un’inflazione pari allo 0,7% nel 2025, destinata a salire al 3,2% nel 2026 prima di ridiscendere all’1,4% nel 2027. Le prospettive dell’OCSE confermano la resilienza dell’economia marocchina, sostenuta dalla ripresa dell’agricoltura, dall’espansione degli investimenti pubblici nelle infrastrutture e dalla solidità della domanda interna, in un contesto internazionale ancora incerto.

– foto IPA Agency –

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