Taekwondo, sette bambine siriane del campo profughi di Azraq accolte da Papa Leone

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha accolto questa mattina in piazza San Pietro sette bambine siriane che praticano il taekwondo nel campo profughi di Azraq in Giordania. Sono a Roma per partecipare al prestigioso Gran Prix (4-7 giugno al Foro italico) accanto agli atleti più forti di tutto il mondo. La manifestazione – nello stile dell’inclusione e della costruzione della pace attraverso lo sport – è stata presentata al Papa dal presidente della Federazione mondiale, il coreano Chung Won Choue, e dal presidente della Federazione italiana, Angelo Cito.

Dal 2021 Athletica Vaticana fa parte della Federazione mondiale che, attraverso la Humanitarian Foundation, promuove concreti progetti nei campi profughi, nei contesti di povertà e nelle aree segnate da conflitti. Al Papa, per il suo impegno per la pace e la sua attenzione allo sport, il mondo del taekwondo ha consegnato la massima onorificenza: la cintura nera decimo “dan”. Dice il presidente Cito: “In un tempo segnato da disuguaglianze crescenti e conflitti persistenti, lo sport può ancora essere uno spazio di incontro e di riscatto. Il taekwondo, con la sua disciplina e i suoi valori, offre oggi una lezione chiara: il vero successo non è solo salire sul podio, ma permettere a qualcuno, ovunque nel mondo, di avere finalmente la possibilità di farlo”.

– foto IPA Agency –

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