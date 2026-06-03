ROMA (ITALPRESS) – Il quarto round di colloqui diretti a livello di diplomatici tra Israele e Libano, tenutosi a Washington sotto l’egida degli Stati Uniti, si è concluso ieri e riprenderà oggi. Lo ha annunciato su X il portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, aggiungendo che si stanno compiendo progressi sia sul fronte politico che su quello della sicurezza.

Pigotti ha descritto i negoziati come parte di uno sforzo per superare i fallimenti degli ultimi due decenni e avanzare verso un accordo globale volto a ripristinare la sovranità del Libano e a garantire la sicurezza di Israele.

“I progressi continuano sul fronte politico e della sicurezza, mentre ci allontaniamo dai fallimenti degli ultimi 20 anni e avanziamo verso un accordo globale volto a ripristinare la sovranità del Libano e a garantire la sicurezza di Israele. Gli Stati Uniti restano pienamente impegnati a facilitare questi negoziati storici”, ha scritto su X.

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