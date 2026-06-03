“Two Flags, One Heart”, We the Italians celebra a Roma gli italoamericani

ROMA (ITALPRESS) – We the Italians, da dieci anni snodo relazionale fondamentale tra l’Italia e la comunità degli oltre 20 milioni di italoamericani presenti sul territorio degli Stati Uniti, celebra i 250 anni degli Stati Uniti e gli 80 anni della Repubblica Italiana con Two Flags, One Heart: Italia e Stati Uniti 2026 un momento di confronto e di discussione sui rapporti tra i due paesi. L’evento che si terrà Giovedì 4 giugno alle ore 9.30 presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma si declinerà in tre momenti differenti.

Il primo affronterà il tema dell’economia e dei rapporti commerciali Italia-USA con la partecipazione di Enrico Cimador (Business Ecosystem Director – Made in Italy Expo); Allegra Baistrocchi (già Console Italiana a Detroit, Direzione Generale per per la Crescita e la Promozone delle Esportazioni – Ministero degli Esteri); Renato Loiero (Consigliere per l’economia – Presidenza del Consiglio dei Ministri); Tracy Roberts (Senior Vice President for European Commercial Affairs – Signet capital advisors); Ernesto Di Giovanni (Presidente – Transatlantic investment committee). Modera: Fabrizio Fasani (Managing Director We the Italians). Il secondo dedicato allo sport vedrà protagonisti Marco Mazzieri (Presidente Federazione italiana baseball e softball); Vincenzo Andrea Mango (Segretario Generale Federazione italiana di american football); Paolo Masini (Presidente Museo nazionale dell’emigrazione italiana). Modera: Antonio Maggiora Vergano (Direttore per l’Informazione – Gruppo Roma Radio).

Infine, il terzo panel si focalizzerà sui rapporti tra Italia e Stati Uniti in vari campi e vedrà protagonisti Joseph Gulino (Vice Chair International – National Italian American Foundation); Giulia Ghia (Assessore alla Cultura – Municipio I di Roma); Giusy De Sio (Vice Direttrice – Centro studi americani); Paola Sartorio (Direttrice Esecutiva – U.S.-Italy Fulbright commission). Modera: Silvia Zamarripa (Presidente – American club of Rome). Nel corso della conferenza, poi, verrà presentato per la prima volta anche a Roma il progetto “In sanguine foedus. Nuovo Mondo”, il murale dedicato all’emigrazione italiana negli Stati Uniti appena inaugurato nel porto di Napoli, dagli ideatori Germana Valentini e Francesco Andoli.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).