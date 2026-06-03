Papa Leone XIV riceve da Navarro la racchetta ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha ricevuto in dono, stamani in piazza San Pietro, la racchetta ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel in corso al Foro italico Roma. A consegnargliela Francisco “Paquito” Navarro – spagnolo, uno degli atleti più rappresentativi del circuito e già numero 1 al mondo – e il presidente della Federazione internazionale Luigi Carraro. Accompagnati da Alessandra Turco, presidente di Vatican Padel e consigliere di Athletica Vaticana, erano presenti David Serrahima, direttore generale di Premier Padel, e Alfredo Peñalver, CEO di Bullpadel. Al Papa è stata dato simbolicamente consegnato un “pass” per il torneo internazionale. La famiglia del Padel mondiale ha espresso particolare gratitudine al Papa per la sua attenzione agli atleti di tutte le discipline e, in particolare, per aver dedicato allo sport l’intenzione di preghiera del mese di giugno.

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