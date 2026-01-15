LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo (PIL) regionale di Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, ha superato per la prima volta nel 2025 la soglia dei 100 miliardi di yuan (circa 14,3 miliardi di dollari USA), secondo quanto dichiarato mercoledì dal sindaco della città.

Nel 2025 Lhasa ha registrato una crescita stabile di investimenti e consumi, ha affermato il sindaco Wang Qiang.

Tutti i 60 progetti chiave della città sono stati avviati, e gli investimenti in immobilizzazioni dovrebbero aumentare di oltre il 5% su base annua. Il totale delle vendite al dettaglio di beni di consumo ha raggiunto i 55,3 miliardi di yuan, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

Oltre all’espansione in termini di dimensioni, l’economia di Lhasa ha registrato anche miglioramenti qualitativi e un aggiornamento strutturale. Wang ha sottolineato che nel 2025 la città ha aggiunto 61 nuove imprese high-tech e 11 imprese industriali su larga scala.

Il volume complessivo di importazioni ed esportazioni dovrebbe raggiungere i 5,5 miliardi di yuan, alimentando ulteriormente la vitalità di un’economia aperta.

L’integrazione tra turismo e cultura ha continuato ad alimentare lo sviluppo di alta qualità. Nel 2025 la città ha accolto 50,51 milioni di visite turistiche, con un aumento su base annua del 16,8%, generando ricavi turistici complessivi pari a 60,6 miliardi di yuan, in crescita del 14,5%.

Wang ha infine dichiarato che nel 2026 Lhasa si concentrerà sull’estensione, il rafforzamento e l’integrazione delle catene industriali per sostenere le industrie caratteristiche, ottimizzare i settori portanti e consolidare quelli di base, accelerando inoltre lo sviluppo di un moderno sistema industriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)