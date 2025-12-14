Cina: pienamente operativo progetto di sviluppo secondario del giacimento di Liuhua

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China National Offshore Oil Corporation ha annunciato domenica che il progetto di sviluppo secondario del giacimento di Liuhua, il primo giacimento petrolifero in acque profonde del Paese, è entrato pienamente in funzione.
Questo traguardo segna un importante passo avanti nella capacità della Cina di sviluppare giacimenti complessi di petrolio e gas in acque profonde.
Situato nel bacino della foce del fiume delle Perle, il giacimento di Liuhua è il più grande giacimento offshore in calcare corallino della Cina in termini di riserve geologiche accertate. Dalla messa in funzione iniziale nel 1996, il giacimento ha prodotto oltre 20 milioni di tonnellate di petrolio greggio.
Tuttavia, nello strato del fondale marino rimangono riserve considerevoli stimate in 140 milioni di tonnellate, che richiedono uno sviluppo secondario per sfruttarne il potenziale.
Il progetto di sviluppo secondario comprende due giacimenti, Liuhua 11-1 e Liuhua 4-1, situati in un’area con una profondità media dell’acqua di circa 305 metri. Il progetto prevede 32 pozzi di produzione.
Da quando il primo gruppo di pozzi ha iniziato a operare nel settembre 2024, la produzione giornaliera di petrolio greggio è salita a un livello record di 3.900 tonnellate.
