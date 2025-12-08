PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero di beni della Cina ha mantenuto una forte resilienza, registrando una crescita costante nei primi undici mesi del 2025 nonostante i venti contrari esterni, secondo dati ufficiali diffusi lunedì.

Le importazioni e le esportazioni totali di beni della Cina, espresse in yuan, sono aumentate a 41.210 miliardi di yuan (circa 5.820 miliardi di dollari) nei primi undici mesi del 2025, con un incremento del 3,6% su base annua, secondo l’Amministrazione Generale delle Dogane.

Il tasso di crescita è rimasto invariato rispetto all’incremento del 3,6% registrato nei primi 10 mesi dell’anno. Le esportazioni hanno guidato l’espansione complessiva nel periodo gennaio-novembre, crescendo del 6,2% su base annua, mentre le importazioni hanno registrato un aumento dello 0,2%.

Nei primi 11 mesi, l’ASEAN si è confermata il principale partner commerciale della Cina, con un commercio bilaterale totale in aumento dell’8,5% su base annua, che ha raggiunto i 6.820 miliardi di yuan, pari al 16,6% del commercio estero totale del Paese. È seguita dall’Unione Europea, con un commercio bilaterale aumentato del 5,4% anno su anno, che ha raggiunto i 5.370 miliardi di yuan.

Il commercio della Cina con gli Stati Uniti, suo terzo partner commerciale, è diminuito del 16,9% nei primi 11 mesi, attestandosi a 3.690 miliardi di yuan.

Il commercio con i Paesi della Belt and Road ha registrato un incremento del 6% su base annua, raggiungendo 21.330 miliardi di yuan nel periodo gennaio-novembre, pari al 51,8% del commercio estero totale del Paese.

Le imprese private hanno mostrato un notevole dinamismo come motori principali del commercio estero cinese, con i valori di importazioni ed esportazioni in aumento del 7,1%, fino a 23.520 miliardi di yuan, pari al 57,1% del totale nazionale.

Il commercio estero della Cina ha continuato a registrare una trasformazione strutturale nei primi 11 mesi, con le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici in aumento dell’8,8%, pari al 60,9% delle esportazioni totali, guidate dalla forte crescita dei circuiti integrati e delle automobili.

Nel solo mese di novembre, le importazioni e le esportazioni di beni della Cina sono aumentate del 4,1% su base annua, raggiungendo 3.900 miliardi di yuan.

(ITALPRESS).