PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 22 marzo 2026, mostra una rappresentazione di uno spettacolo folkloristico messo in scena sul fiume Liangma a Pechino, capitale della Cina. Con zattere di bambù collegate l’una all’altra come un drago dorato, lo spettacolo proveniente da Yangshuo, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, ha illuminato la notte di Pechino.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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