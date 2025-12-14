Cina: Pechino aprirà nuova sezione della Grande Muraglia

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La sezione della Grande Muraglia di Pechino a Jiangjunguan, un passo storicamente strategico, verrà aperta al pubblico, hanno annunciato domenica le autorità.

A seguito dei lavori di restauro, dei rinforzi d’emergenza e del miglioramento ambientale, la sezione nel distretto di Pinggu dovrebbe aprire già entro la fine del 2026, secondo quanto riferito dall’Ufficio municipale per il patrimonio culturale di Pechino.

La Grande Muraglia a Pechino, costruita principalmente durante la dinastia Ming (1368-1644), si estende per oltre 500 chilometri attraverso diversi distretti. Il distretto di Pinggu vanta ricche risorse con più di 200 siti distribuiti su oltre 50 chilometri.

Il passo di Jiangjunguan è il primo grande varco all’estremità orientale della Grande Muraglia dei Ming all’interno di Pechino. Storicamente una via di transito cruciale, è stato un luogo di importanza strategica conteso dalle forze militari.

Shi Qiang, vice capo dell’ufficio di gestione dei beni culturali del distretto, ha affermato che le recenti preparazioni per l’apertura della sezione precedentemente chiusa hanno incluso la rimozione delle erbacce e la posa di percorsi in ghiaia, preservando al contempo le caratteristiche originarie della struttura.

Promuovere l’apertura delle sezioni della Grande Muraglia e designarle come aree visitabili è un modo importante per trasmettere l’eredità culturale, ha dichiarato Bi Jianyu, funzionario dell’Ufficio municipale per il patrimonio culturale di Pechino.

Negli ultimi anni, diverse sezioni aperte della Grande Muraglia a Pechino hanno integrato cultura e turismo valorizzando il loro significato storico e culturale attraverso attività come visite notturne e viaggi di studio, trasformando le risorse in un vantaggio per lo sviluppo, ha aggiunto Bi.

(ITALPRESS).