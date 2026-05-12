Medio Oriente, IDF “Uccisi 4 terroristi a Gaza”

EL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano afferma di aver ucciso ieri almeno quattro miliziani palestinesi che rappresentavano una minaccia per le truppe di stanza nella Striscia di Gaza. In tre distinti episodi avvenuti nel nord di Gaza, le truppe hanno identificato “cinque terroristi che svolgevano attività sospette sul terreno e un terrorista che monitorava le truppe israeliane, rappresentando una minaccia immediata”, afferma l’esercito. In due episodi avvenuti nel sud della Striscia, le truppe della Divisione di Gaza hanno avvistato “tre terroristi che hanno oltrepassato la linea gialla – la linea del ritiro dell’esercito israeliano – e si sono avvicinati alle truppe, rappresentando una minaccia immediata”, afferma l’esercito. In entrambi i casi, l’Aeronautica israeliana “ha colpito i terroristi, uccidendone quattro”, afferma l’esercito, aggiungendo che anche gli altri sono stati colpiti.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).