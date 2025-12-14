Cina: Paese adotterà diverse misure per stabilizzare crescita investimenti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato, il principale pianificatore economico della Cina ha dichiarato che nel prossimo anno verranno adottate diverse misure per stabilizzare la crescita degli investimenti.

Le misure includeranno il ricorso a varie tipologie di fondi di investimento governativi, un moderato aumento della dimensione degli investimenti del bilancio centrale e il proseguimento dell’utilizzo di nuovi strumenti finanziari basati su policy, ha riferito la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) nel corso di una conferenza di lavoro.

Il prossimo anno, la NDRC agirà per stimolare gli investimenti privati, migliorare l’attuazione dei programmi di permuta dei beni di consumo, potenziare il consumo di servizi, coltivare nuovi motori di crescita ed espandere l’apertura di alto livello.

(ITALPRESS).