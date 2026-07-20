Cina: paesaggi e turisti sul monte Wawu nel Sichuan (2)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto panoramica aerea, scattata da un drone il 19 luglio 2026, mostra una veduta panoramica del monte Wawu, nella contea di Hongya, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Noto per la sua caratteristica morfologia a montagna tabulare, il monte presenta un pianoro sommitale di circa 11 chilometri quadrati, che lo rende una popolare destinazione turistica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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