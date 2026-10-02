Cina: organizzate diverse iniziative per celebrare la Festa nazionale (1)

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti assistono a uno spettacolo pirotecnico tenuto in occasione del 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese a Hong Kong, nel sud della Cina, il primo ottobre 2026. In tutto il Paese, le persone sono uscite per godersi appieno il tempo libero durante le vacanze per la Festa nazionale.
-Foto Xinhua
(ITALPRESS)
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