Cina: operazioni di soccorso nello Xizang dopo terremoto di magnitudo 7.0 (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 23 ottobre 2026, mostra una struttura temporanea in un villaggio colpito dal terremoto nella cittadina di Maru, nella contea di Baqen, città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Sedici persone hanno perso la vita e altre 65 sono rimaste ferite dopo che un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la contea alle 22:33 di ieri sera (ora locale), come riferito oggi dal centro di coordinamento dei soccorsi sismici della città. Il ministero per la Gestione delle Emergenze e le autorità dello Xizang hanno mobilitato risorse per le operazioni di soccorso e salvataggio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).