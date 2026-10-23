L’ambasciata italiana premiata dal ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, ha conferito all’ambasciata italiana il premio di “Eccellenza” del ministero degli Esteri per il lavoro svolto nell’ultimo anno.

Nel ricevere il premio, l’ambasciatore Lorenzo Fanara ha ringraziato sia per il riconoscimento ottenuto, il secondo nell’arco degli ultimi due anni, sia per il lavoro di squadra con la diplomazia emiratina.

Il premio, ha sottolineato l’ambasciatore, è la conferma dell’eccellente livello delle relazioni bilaterali e il risultato di un’azione di sistema del governo e delle altre istituzioni italiane, delle centinaia di imprese e dei ventiduemila connazionali attivi negli Emirati.

-Foto social ambasciata-

(ITALPRESS).