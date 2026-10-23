Cina: operazioni di soccorso nello Xizang dopo terremoto di magnitudo 7.0 (1)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto di una stazione di servizio PetroChina rifornisce di carburante un’autopompa diretta nella contea di Baqen, colpita dal terremoto, nella città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 23 ottobre 2026. Sedici persone hanno perso la vita e altre 65 sono rimaste ferite dopo che un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la contea alle 22:33 di ieri sera (ora locale), come riferito oggi dal centro di coordinamento dei soccorsi sismici della città. Il ministero per la Gestione delle Emergenze e le autorità dello Xizang hanno mobilitato risorse per le operazioni di soccorso e salvataggio.

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